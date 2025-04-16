١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85805596
T T
٠ Persons

سمات

وزارة الخارجية العراقية تستدعي السفير اللبناني في بغداد

١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٥ م
رمز الخبر: 85805596
وزارة الخارجية العراقية تستدعي السفير اللبناني في بغداد

طهران/16 نيسان/ أبريل/إرنا- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء السفير اللبناني لدى بغداد، "علي الحبحاب" للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني "جوزيف عون" لإحدى وسائل الإعلام العربية والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الأربعاء أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى بغداد، علي الحبحاب، إلى مقر الوزارة، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، لإحدى وسائل الإعلام العربية في مقابلة خاصة، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق".

وأكد وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية "محمد بحر العلوم" أن الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق، وهي مؤسسة حكومية وقانونية وجزء من منظومة الدولة العراقية، مشيرا إلى، أن ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقا، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق.

وأشار إلى، أن حالة من عدم الارتياح سادت العراقيين، لا سيما وأن العراق لم يتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف؛ معربا عن أمله بأن يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة.

من جانبه، أكد السفير اللبناني "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والعراق، ووعد بنقل موقف وزارة الخارجية العراقية إلى الرئيس اللبناني، والعمل على تصويب ما حصل، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها"، مشيرا إلى، أن "لبنان يعوّل على دور العراق في المساهمة بإعادة إعمار لبنان، إلى جانب أشقائه العرب".

انتهى**9365

المصدر/وكالة واع

 

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .