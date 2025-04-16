اكثر من 80 الف ايراني يحجون هذا العام

واضاف اميراني في اجتماع لتنسيق شؤون الحج لهذا العام أن جميع مدراء مطارات البلاد سيعملون على ان تتم عمليات نقل الحجاج في اوانه ومن دون اي تاخير .
واوضح أن اول رحلة جوية لنقل الحجاج الايرانيين ستبدا يوم 5 ايار/مايو المقبل من مطار مازندران (شمال).
طهران / 16 نيسان/ابريل/ارنا – قال المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية محمد اميراني ان اكثر من 80 الف ايراني سيؤدون الحج هذا العام، وسيتوجهون الى العربية السعودية عبر 23 مطارا بالبلاد.
واضاف اميراني في اجتماع لتنسيق شؤون الحج لهذا العام أن جميع مدراء مطارات البلاد سيعملون على ان تتم عمليات نقل الحجاج في اوانه ومن دون اي تاخير .
واوضح أن اول رحلة جوية لنقل الحجاج الايرانيين ستبدا يوم 5 ايار/مايو المقبل من مطار مازندران (شمال).
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