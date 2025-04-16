عراقجي يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران/ 16 نيسان/ابريل/ارنا – استقبل وزير الخارجية عباس عراقجي مساء اليوم الاربعاء، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي وصل الى طهران اليوم. وتم اللقاء بوزارة الخارجية في طهران.

وهذه الزيارة الثانية لغروسي لطهران في عهد الحكومة الرابعة عشرة. ومن المقرر ان يتلقي غروسي غدا الخميس مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.