١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85805697
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محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وباكستان

١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ م
رمز الخبر: 85805697
محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وباكستان

طهران / 16 نيسان / ابريل/ارنا- أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، العمل الإرهابي الأخير في إحدى مدن جنوب شرقي ايران والذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الباكستانيين، مؤكدا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها.

وفي اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تعاطفه مع الشعب والحكومة الباكستانية، وأدان هذا العمل الإرهابي، وقدم تعازيه لأسر المواطنين الباكستانيين الذين فقدوا أرواحهم.

وأشاد عراقجي بموقف باكستان البناء تجاه مفاوضات مسقط غير المباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة، واطلعه على مواقف إيران المبدئية في هذا الصدد.

كما تبادل وزيرا الخارجية الإيراني والباكستاني وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وشكر محمد اسحاق دار نظيره الإيراني على تعاطفه وجهود إيران في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي، وأكد استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع إيران لمواجهة ظاهرة الإرهاب المقيتة.

وعبّر عن تقديره للمعلومات التي قدمها وزير الخارجية الايراني ورحب بعملية المفاوضات الايرانية الاميركية، واعرب عن أمله في أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة لإيران والمنطقة بأسرها، مؤكدا استعداد باكستان لتقديم أي دعم لهذه العملية.

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