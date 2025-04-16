محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وباكستان

وفي اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تعاطفه مع الشعب والحكومة الباكستانية، وأدان هذا العمل الإرهابي، وقدم تعازيه لأسر المواطنين الباكستانيين الذين فقدوا أرواحهم.

وأشاد عراقجي بموقف باكستان البناء تجاه مفاوضات مسقط غير المباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة، واطلعه على مواقف إيران المبدئية في هذا الصدد.

كما تبادل وزيرا الخارجية الإيراني والباكستاني وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وشكر محمد اسحاق دار نظيره الإيراني على تعاطفه وجهود إيران في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي، وأكد استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع إيران لمواجهة ظاهرة الإرهاب المقيتة.

وعبّر عن تقديره للمعلومات التي قدمها وزير الخارجية الايراني ورحب بعملية المفاوضات الايرانية الاميركية، واعرب عن أمله في أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة لإيران والمنطقة بأسرها، مؤكدا استعداد باكستان لتقديم أي دعم لهذه العملية.

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