غريب آبادي: لن نتخلى عن صناعة التخصيب ..لا لرفع العقوبات على الورق

وقال غريب آبادي، في مقابلة خاصة مع قناة خبر (القناة السادسة في التلفزيون الايراني) مساء الأربعاء ، ردا على سؤال بشأن مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات: "النقطة المهمة هي أن هذا الحوار، بغض النظر عما إذا كان يعقد في مسقط أو دول المنطقة أو أوروبا، يجب أن يتم التخطيط له بطريقة تكون فيها المسافة الجغرافية لكلا الوفدين المتفاوضين متساوية. ويجب أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار القضايا اللوجستية والدعم. على سبيل المثال، عُمان قريبة جدًا منا، ولكنها بعيدة جدًا بالنسبة للجانب الآخر؛ ولذلك، يجب أن نأخذ كل هذه الجوانب في الاعتبار. لكن النقطة الأساسية هي أنه بغض النظر عن مكان انعقاد المحادثات، فإن الوسيط الرئيسي والميسر لهذه المحادثات سيكون سلطنة عمان، وسيلعب وزير الخارجية العماني دور الميسر والوسيط.

وفيما يتعلق بتفاصيل الجولة الأولى من المفاوضات، قال غريب آبادي: "لقد تشكلت الجولة الأولى بشكل طبيعي على أساس أن الجانبين سيقيمان بعضهما البعض حول ما إذا كانا جادين بشأن الحوار وما إذا كان من الممكن تشكيل حوار أو مفاوضات بهدف التوصل إلى تفاهم، وأنهما سيتشاركان بالفعل خطوطهما الرئيسية مع بعضهما البعض ويبلغان الجانب الآخر بمواقفهما المبدئية".

واضاق: من هذا المنظور، تمت معالجة هذه القضايا الثلاث في الجولة الأولى في مسقط. وبما أننا لم تكن لدينا أي نقاط خلاف رئيسية في الجولة الأولى، فقد انتهت المحادثات في أقل من ثلاث ساعات، على الرغم من أنها كانت غير مباشرة.

وتابع: "بالطبع، أود أيضًا أن أقول إن الجولة الأولى انتهت بنجاح. هذا لا يعني أن علينا أن نبني توقعاتنا على هذه الجولة الأولى حتى نهاية المحادثات. لا، أعتقد أن هذا تبسيطٌ مُفرط. إن التفاوض والحوار عملية، ونحن في الواقع بحاجة إلى أن نرى كيف وما هي القضايا التي سوف نواجهها في الجولات القادمة من المحادثات. هل الطرف الآخر جاد أم غير جاد في نيته مواصلة الحوار بهدف الوصول إلى تفاهم مقبول للطرفين؟ إلى أي مدى يتأثر بضغوطات طرف ثالث؟ وهذه نقاط سيتم توضيحها في الفترات القادمة. ولهذا السبب، وكما قال قائد الثورة ، فإننا لا نبالغ في التفاؤل ولا نبالغ في التشاؤم في المحادثات. بل إننا نعمل على تعديل خططنا بناء على الحقائق التي تحكم المحادثات. ومن هذا المنظور، عندما ننظر إلى الأمر، فإننا في الجولة الأولى نقلنا بالفعل آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجانب الآخر وأبلغناهم بخطوطنا الرئيسية لتشكيل الحوار والتفاهم، وهو أمر واضح تماماً.

*التفاوض عملية مستمرة

وأكد أيضاً: "تجدر الإشارة إلى أن نجاح الجولة الأولى لا يعني بأي حال من الأحوال أن الحكم على نهاية عملية المحادثات أو التنبؤ بها على نفس الأساس. إن مثل هذه النظرة قد تكون تبسيطية. إن المفاوضات عملية مستمرة، ويبقى أن نرى ما هي القضايا التي سيتم طرحها في المراحل التالية وإلى أي مدى الطرف الآخر جاد في مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى تفاهم مقبول لكلا الطرفين. ويجب أيضًا تقييم مدى تأثر الطرف الآخر بضغوط طرف ثالث. وستصبح هذه القضايا أكثر وضوحا في الجولات اللاحقة من المحادثات".

*نخطط ونتصرف بناءً على الحقائق التي تحكم المحادثات

وتابع: "لذلك، وكما أكد قائد الثورة، فإننا لسنا متفائلين أكثر من اللازم ولا متشائمين أكثر من اللازم. بل إننا نخطط ونتصرف بناء على الحقائق التي تحكم المحادثات. وفي هذا الإطار، نقلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجولة الأولى مواقفها وآرائها إلى الجانب الآخر، وأعلنت بوضوح عن خطوطها الرئيسية في البدء بالحوار والتوصل إلى التفاهم.

*دخولنا إلى المحادثات ليس تكتيكيًا بحتًا

وصرح نائب وزير الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإجراء حوار ومفاوضات جادة. وهذا يعني أن دخولنا إلى المحادثات ليس من منظور تكتيكي بحت. وهذه ليست المرة الأولى التي يبدأ فيها مثل هذا الاتجاه، وهناك تاريخ واضح وموثوق في هذا الصدد، وهو واضح لنا وللآخرين. وفي هذا الإطار تم إيصال جدية إيران إلى الجانب الآخر، وتم توضيح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى إضاعة الوقت بأي حال من الأحوال. ونحن على استعداد لاستمرار هذه المحادثات ليس ليوم واحد فقط، بل لعدة أيام متتالية لتحديد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تفاهم.

*ينبغي للمفاوضات أن تركز على محورين أساسيين

وأضاف: "النقطة الثانية كانت تتعلق بموضوع التهديدات. والسؤال الذي طرح هو ما إذا كان الطرف الآخر، مثل إيران، قد دخل في هذه المحادثات بنوايا جدية أم لا. هل هدف الطرف الآخر هو الوصول إلى تفاهم حقيقي؟ لأنه إذا كانت هناك نية جدية حقا، فإن الإجراءات التي اتخذوها في المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي وجهتها الولايات المتحدة وتركيز وتحشيد المعدات العسكرية في المنطقة، من شأنها أن تثير تساؤلات حول هذه النية والجدية المزعومة.

وتابع نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قائلاً: إن إيران تعتقد أن المحادثات يجب أن تركز بطبيعة الحال على محورين أساسيين. أولاً، هناك القضية النووية. ومن المؤسف أن الأطراف المعارضة تثير، على نحو غير صحيح، مخاوف بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. المخاوف التي، في رأينا، ليس لها أي أساس منطقي أو قانوني. لقد كان البرنامج النووي الإيراني دائما تحت المراقبة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم التأكيد مرارا وتكرارا على طبيعته السلمية. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تحويل هذا البرنامج نحو أهداف عسكرية. ومع ذلك، إذا كان لدى الجانب الآخر مخاوف في هذا الصدد، فإن إيران كانت دائماً مستعدة للمشاركة في محادثات بناء الثقة وحتى قبول بعض الالتزامات.

*ينبغي أن يستفيد الناس من الفوائد الحقيقية لرفع العقوبات

وتابع غريب آبادي أن قضية أخرى أثيرت في الجولة الأولى من المفاوضات كانت قضية رفع العقوبات، قائلاً: "إيران تواجه عقوبات ظالمة وغير قانونية وأحادية الجانب. يجب أن يتم رفع هذه العقوبات بحيث يستفيد الشعب الإيراني من فوائدها الحقيقية والعملية، وليس مجرد الإعلان عن رفع العقوبات على الورق وعلى مستوى الوثائق. ليس لدينا أي علاقة بالمنظور الذي تفرض بموجبه العقوبات، سواء كانت عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان، أو العقوبات النووية، أو الصواريخ، أو العقوبات الإقليمية. إذا كانت العقوبة قد أثرت سلباً على المصالح الاقتصادية لبلدنا، فيجب رفعها. ومن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ينبغي للمحادثات أن تركز على محورين أساسيين: البرنامج النووي ورفع العقوبات. وقد تم لفت انتباه الطرف الآخر إلى هذه المسألة، وقد وافق هو الآخر على هذه الأولويات.

*إيران ليس لديها أي قضايا للتفاوض بشأنها سوى القضايا النووية

وأكد غريب آبادي أن إيران لا تملك أي نقاش حول أي قضايا تتجاوز القضايا النووية، موضحًا: "أن القضايا التي تتجاوز المجال النووي ليست مدرجة على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم يُحدد أي شيء للتفاوض تحت عنوان "قضايا أخرى". ومن هذا المنطلق، دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مفاوضات بخطط وأهداف محددة، سعيًا للتوصل إلى تفاهم رابح للجميع، عادل، منصف، منطقي، ومستدام. تفاهم لا يُحتمل انتهاكه بعد فترة قصيرة، كعام مثلاً، أو بتغيير الحكومة. أعلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتوصل إلى هذا التفاهم، دون أي إذلال أو ضغوط غير معقولة، وقد قبل الطرفان هذه الأطر، وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات.

*ستركز الجولة الثانية على تحديد إطار وأجندة المفاوضات

وفيما يتعلق بأهداف الجولة الثانية من المحادثات، قال نائب الخارجية: "في الجولة الثانية، سيكون التركيز على تحديد الإطار وأجندة المفاوضات. وهذا يعني أنه إذا أردنا مناقشة البرنامج النووي الإيراني، وخاصة في سياق بناء الثقة في هذا البرنامج، فضلاً عن قضية رفع العقوبات بطريقة ملموسة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيجب أن يكون من الواضح ما هي الإجراءات التي يتعين اتخاذها، وما هي القضايا التي يتعين دراستها، وما هي العقوبات التي يتعين رفعها على وجه التحديد.

وتابع غريب آبادي: "في هذه المرحلة لن ندخل في كتابة النص بالتفصيل، بل سيتم مناقشة ومراجعة الإطار العام لهاتين القضيتين - البرنامج النووي ورفع العقوبات - بحيث إذا اتفقنا على الأطر، يمكننا الدخول في مرحلة صياغة النص".

*تحقيق التقدم في الجولة الثانية أمر واقعي تماما

وأضاف: "الحقيقة هي أن كتابة النص ستبدأ عندما يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن الإطار وجدول الأعمال. نحن جادون تماما في هذه المحادثات، وموضوع المفاوضات واضح. وإذا دخل الجانب الآخر في المفاوضات بنفس الجدية، فإننا نعتقد أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار وجدول الأعمال في هذه الجولة ذاتها. وبطبيعة الحال، هذه ليست مهمة سهلة؛ بل إنها مهمة معقدة وصعبة، ولكنها ليست مستحيلة؛ وخاصة إذا استمر الطرف الآخر في الجولة الثانية بنفس النهج الذي اتبعه في الجولة الأولى من المفاوضات. في رأيي، تحقيق التقدم في الجولة الثانية أمر واقعي تماما.

*امتلاك المواد وحدها لا يكفي لإنتاج الأسلحة

وفي إشارة إلى بعض الادعاءات بشأن سعي ايران لامتلاك أسلحة نووية، قال غريب آبادي: "من الواضح تماما أن الجهة المختصة بالحكم في هذه القضية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحتى الآن لم تنشر الوكالة أي تقرير بشأن مزاعم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية. الادعاء الوحيد الذي يكرره البعض هو أن إيران تملك المواد اللازمة لصنع قنبلة، في حين أن امتلاك المواد وحدها لا يكفي لإنتاج سلاح.



*يسعى البعض إلى خلق أزمة مصطنعة بشأن البرنامج النووي الإيراني

وقال نائب وزير الخارجية، ردا على الهجمات على البرنامج النووي الإيراني والاتهامات المتعلقة بإنتاج الأسلحة: "بعض الدول، التي لن أذكرها، تمتلك المواد اللازمة لإنتاج مئات الرؤوس النووية، ولكنها لا تواجه أي اعتراضات. وما دامت الرقابة من جانب الوكالة قائمة، فإن التعبير عن مثل هذه المخاوف ليس ضروريا على الإطلاق. هل مجرد امتلاك المواد النووية يعني القدرة على صنع الأسلحة؟ وهذا ليس هو الحال بالتأكيد.

واعتبر غريب آبادي أن الهدف من إطلاق مثل هذه الادعاءات هو خلق أزمة مصطنعة، وقال: "في هذه المنطقة ذاتها، يعتبر الكيان الصهيوني مثالاً واضحاً على امتلاك أسلحة نووية. إذا كانت المخاوف الأميركية بشأن الأسلحة النووية جدية وحقيقية حقاً، فينبغي لها أن تضغط على الكيان الصهيوني للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي والبدء في عملية نزع السلاح. ورغم أن هذه المخاوف ليست دقيقة أو واقعية إلى حد كبير، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً مستعدة لمناقشة هذه المخاوف، وهي الآن مستعدة للقيام بذلك. وفي الوقت نفسه، لدى إيران أيضًا مخاوف تحتاج إلى مناقشتها في إطار عقلاني وتؤدي إلى تفاهم متبادل.

*نتوقع من الجانب الأمريكي أيضًا أن يشارك في كتابة الأطر وأجندة المفاوضات

وعن أهمية الجولة الثانية من المحادثات ومدتها المحتملة، قال: "في الجولة الأولى من المحادثات في مسقط، أبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة المحادثات لليوم الثاني إذا لزم الأمر. ولكن بما أن أياً من الطرفين لم يكن لديه معرفة دقيقة بمواقف الطرف الآخر، فقد تم طرح القضايا المعنية ومناقشتها في نفس اليوم، في أقل من ثلاث ساعات، وتم إجراء التقييم اللازم من قبل الجانبين.

وتابع نائب وزير الخارجية: "إن الاستعدادات للجولة الثانية بدأت الآن أيضًا. ونتوقع من الجانب الأميركي أيضاً أن يشارك في كتابة الأطر وأجندة المفاوضات حتى نتمكن من الوصول إلى تفاهم. وفي رأيي، يمكن أن تكون الجولة الثانية مرحلة يشارك فيها خبراء من الجانبين في مجالين متخصصين في مناقشات أكثر تفصيلا، وإذا لزم الأمر، يبدأون عملية كتابة النص. وهذا بالطبع مشروط باتفاق الجانبين على الأطر والقضايا الرئيسية للوصول إلى التفاهم. ويجب أن تكون هذه العملية ثنائية بالكامل ومبنية على التفاهم.

وتابع غريب آبادي في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين، قائلاً: "كانت هناك تعليقات أدلى بها ويتكوف تستحق التأمل. اذ زعم في تغريدة أن إيران لن يكون لها الحق في تخصيب اليورانيوم، في حين كان قد قال في وقت سابق في مقابلة مع فوكس نيوز أنه إذا وصل التخصيب إلى 3.67 في المائة - وهو المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة - فإن الولايات المتحدة لن تكون لديها مشكلة في ذلك.

*أساس تحديد السياسة يعتمد على التصريحات الرسمية والرئيسية للطرف الآخر في المفاوضات

وأوضح نائب وزير الخارجية المواقف المختلفة للجانب الأمريكي: أولاً، من الأهمية الأساسية أن يكون الوفد الإيراني ورئيس فريق التفاوض على دراية بمواقف وآراء الجانب الآخر على طاولة المفاوضات. ورغم أنه لا يمكن تجاهل التحليلات الإعلامية للطرف الآخر، إلا أن ما يرتكز عليه التحليل هو المواقف التي يتم الإعلان عنها رسميا ومبدئيا في المفاوضات. ومن الطبيعي أن التغييرات المحتملة في مواقف وسائل الإعلام يجب أن تخضع أيضاً لرصد وتحليل دقيقين، ولكن أساس تحديد السياسة سوف يعتمد على التصريحات الرسمية والرئيسية للجانب الآخر في المفاوضات.

*لم نتجاوز أبدًا التزاماتنا في أنشطة التخصيب

وتابع غريب آبادي: "القضية المركزية في هذه التصريحات المتناقضة والمتذبذبة التي يطلقها الأميركيون هي قضية التخصيب. برنامج وطني بالكامل وهو نتاج الجهود العلمية التي بذلها العلماء الشباب في البلاد ومنظمة الطاقة الذرية في جمهورية إيران الإسلامية. ولم نتجاوز التزاماتنا في أنشطة التخصيب قط، ولم نحد عن ذلك بأي شكل من الأشكال. وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي حكم في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو معاهدة منع الانتشار النووي يحظر على البلدان التخصيب أو التخصيب حتى نسبة معينة. والقيد الوحيد هو أنه لا يمكن تحويل الأنشطة النووية نحو أغراض عسكرية.

*لن نجعل من صناعة التخصيب ورقة مساومة في المفاوضات

وأكد على مكانة وأهمية صناعة التخصيب في إيران، وأضاف: "هذه صناعة لا يمكن استخدامها أبداً كورقة مساومة في المفاوضات. إذا كان قلق الطرف الآخر هو عسكرة البرنامج النووي الإيراني، فإن هذه القضية يمكن التفاوض عليها ومناقشتها. ولكن إذا كان هدفهم هو إغلاق الصناعة النووية بشكل كامل، وخاصة تخصيب اليورانيوم، فإن مثل هذا الطلب غير منطقي ولا يمكن أن يكون محور المفاوضات. لقد تم شرح هذه المسألة للطرف الآخر من قبل، واليوم أعلنها وزير خارجية بلادنا بشكل واضح.

*من الضروري أن ينتبه الطرف الآخر إلى المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأكد غريب آبادي: "إذا كان الطرف الآخر يسعى حقا إلى التوصل إلى اتفاق، فيجب عليه الدخول في مفاوضات بمطالب منطقية وواقعية، وليس بمطالب غير واقعية لن تؤدي إلى أي نتائج سوى زيادة انعدام الثقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويبقى أن نرى ما هي السياسة التي سينتهجها الجانب الآخر في الجولة الثانية من المفاوضات. ولكن نصيحتنا الجادة هي أن ياخذوا في الاعتبار المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تم الإعلان عنها رسميًا أيضًا.

*اعتماد أميركا على سياسة التهديد والعقوبات أحد الأسباب الرئيسية لرفضنا التفاوض بشكل مباشر

وبخصوص تزامن المفاوضات مع استمرار العقوبات الأميركية، قال: "أحد الأسباب الرئيسية لرفض إيران التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة هو اعتمادها على سياسة التهديد والعقوبات. لقد أظهرت الولايات المتحدة، وخاصة في السنوات الأخيرة، أنها لا تلتزم بالالتزامات الدولية؛ ولم يكتف ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي من جانب واحد فحسب، بل نفذ أيضا، على حد تعبيره، سياسة الضغط الأقصى ضد إيران. وفي مثل هذه الظروف فإن البدء بحوار دون بناء قاعدة من الثقة والخلفية المناسبة يشبه التحدث إلى طرفين لديهما تاريخ من الخلافات العميقة والتوترات ويريدان فجأة حل المشاكل. ومن الطبيعي في هذه الحالة ألا يكون أي من الطرفين على استعداد لتقديم تنازلات فورية. إن التفاوض في مثل هذه الأجواء ليس علامة ضعف فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى المزيد من تآكل الثقة.

وتابع: "نظرا لسجل أميركا في عدم الالتزام، رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المفاوضات المباشرة واقترحت بدلا من ذلك محادثات غير مباشرة، وقد تم قبولها. ويجب التأكيد على أن التهديدات والعقوبات تتعارض مع منطق التفاوض. وتمتلك إيران أيضًا أدواتها وآلياتها الخاصة للرد على التهديدات. وكما قال قائد الثورة، إذا تعرض الأمن القومي الإيراني للتهديد فإننا سنعرض أمن أولئك الذين يهددوننا للخطر أيضاً.

*علينا مواصلة تحييد العقوبات والاستفادة القصوى من القدرات المحلية

وفي إشارة إلى عدم فعالية العقوبات، قال غريب آبادي: "هل حققت الحكومة الأميركية، وهي الجهة الرئيسية التي تفرض العقوبات، أهدافها؟" وكان هدفهم الرئيسي من هذه العقوبات هو وقف البرنامج النووي الإيراني وتغيير سلوك الجمهورية الإسلامية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها. هل حدث مثل هذا الشيء؟ بالتأكيد لا. ورغم أن العقوبات تسببت في ضغوط اقتصادية على الشعب، كما أكد قائد الثورة مراراً وتكراراً، فيجب علينا مواصلة عملية تحييد العقوبات والاستفادة القصوى من القدرات المحلية من خلال تبني سياسات متماسكة داخل البلاد لتقليل الاعتماد على رفع العقوبات من خلال المفاوضات.

*لو كانت العقوبات فعالة لما دخلت أمريكا في مفاوضات معنا

وأكد أن العقوبات لم تكن فعالة، وقال: "إذا وافقت أميركا على التفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، فهذا يعود إلى عوامل مختلفة، لكنه ليس بأي حال من الأحوال بسبب ضعف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الدول الأخرى لا تتفاوض مع دولة ضعيفة، بل تفرض عليها مطالبها. نحن لا نواجه مثل هذا الوضع الآن، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقبل أبدا بالفرض أو التهديد، وكانت دائما تقف بحزم ضده. السبب وراء تقديم مقترح المفاوضات أولاً هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال في موقع القوة، ولا تزال دولة مؤثرة، والعقوبات لم تكن فعالة. لأن لو كانت العقوبات فعالة، فإن سياسات العقوبات نفسها كانت ستستمر، ولما جاء الطرف الآخر إلى طاولة المفاوضات.

*التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين

وأشار غريب آبادي إلى أن هذا الوضع لا يصب في مصلحة أي من الطرفين، وقال: "بطبيعة الحال، فإن التوصل إلى تفاهم يعالج مخاوف كلا الطرفين المتفاوضين سيكون مفيدا لكليهما. وأكدت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً في مواقف رسمية ومكتوبة أن إيران لا ينبغي أن تحصل على أسلحة نووية. ونحن نقبل هذه المسألة أيضًا؛ لأن الحصول على الأسلحة النووية ليس من ضمن برنامجنا، ولا في العقيدة النووية، ولا حتى في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أثبت سلوكنا العملي هذه المسألة بوضوح حتى الآن. إذا كان هذا هو اهتمامهم الوحيد حقًا وليس هناك أي مشكلة أبعد من ذلك ولا ينبغي أن تكون هناك، فإن التوصل إلى نتيجة أمر ممكن. لأن المطالب التي تتعدى ذلك لن تقبلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

*لدى إيران صيغة محددة للمفاوضات

وأضاف: "لدينا صيغة محددة للمفاوضات. على أساس بناء الثقة مقابل رفع العقوبات بشكل عملي وملموس، بهدف تأمين المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني. تسمح هذه الصيغة بمناقشة قضايا معينة، كما يمكن تحديد مكوناتها وفحصها. وقد شهدنا مثالاً على هذا النهج في اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة السابق؛ - مراقبة الوكالة المحددة والحدود المقبولة، دون وقف التخصيب. إن وقف التخصيب بشكل كامل لم يكن ولن يكون مقبولاً بالنسبة لإيران على الإطلاق.

*سياسة "تصفير التخصيب" فشلت باستمرار ضد إيران

وقال غريب آبادي: خلال رئاسة أوباما، بدأت مفاوضات 5+1 بسياسة "عدم التخصيب". ولكن ماذا كانت النتيجة؟ أما الجانب الآخر، الذي كان يريد إغلاق الصناعة النووية الإيرانية بالكامل، فقد وافق في نهاية المطاف على السماح باستمرار التخصيب، لأن هذه التكنولوجيا تشكل مبدأ غير قابل للتفاوض بالنسبة لإيران. لم نتلق هذه المعرفة من أحد لنردها أو نتخلص منها. وفي ذلك الوقت، قال أحد المسؤولين الغربيين: "لو كان القرار بيدي، لقمتُ بفك براغي وصواميل المنشآت النووية الإيرانية وتفكيكها كما حدث في ليبيا. لكن التفاوض يعني التفاهم المتبادل، وهذا المطلب لم يكن ممكنا آنذاك ولا اليوم".

وردا على سؤال حول زيارة غروسي المدير العام للوكالة إلى طهران، قال غريب آبادي: لقد كانت للجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تفاعلات مستمرة مع الوكالة، على الرغم من أن هذه التفاعلات كانت مصحوبة في بعض الأحيان بتقلبات. وحتى عندما توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات الإضافية وقلصت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة، فإن هذا الإجراء كان بمثابة رد فعل على فشل الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته، وليس إجراءً ضد الوكالة. ولم تكن إيران ملزمة بأي التزامات تتجاوز الضمانات. ويقوم مديرو الوكالة أيضًا بالسفر إلى إيران بانتظام، ويتواصل مسؤولونا أيضًا مع الوكالة في فيينا. ومن الطبيعي بالنسبة لدولة لديها برنامج نووي واسع النطاق مثل إيران أن تكون لها علاقات مستمرة وبناءة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سواء في مجال التخصيب، أو إنتاج المواد الصيدلانية المشعة، أو غيرها من أنشطة البحث السلمي.

*لا يزال من المبكر أن تدخل الوكالة في المحادثات بشكل مباشر

وتابع نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء، قائلاً: "رأيت اليوم أن غروسي قال إنه بدون الوكالة، في الواقع، فإن كل تفاهم هو مجرد قطعة ورق. كان هذا الموقف متسرعًا جدًا. ومن الطبيعي أنه من المبكر الحديث عن هذا الآن. وعندما يتم التوصل إلى تفاهم، فمن الطبيعي أن تتم دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم مناقشة مسألة التحقق ومراجعتها مع الوكالة، وسيتم التوصل إلى تفاهم. ينبغي أن يحدث الشيء نفسه في سياق رفع العقوبات. وأخيرا، يجب أن تكون لدينا سلسلة من الآليات لمعرفة ما إذا كان الطرف الآخر في مجال العقوبات يفي بالتزاماته برفع العقوبات.

*لا ينبغي أن يتاثر المدير العام للوكالة الذرية بالضغوط السياسية من بعض البلدان

وأكد غريب آبادي أن التفاعلات مع الوكالة كانت موضع اهتمام المفاوضين ومهمة للغاية، وقال: "يجب أن تستمر هذه التفاعلات. لقد ذكّرنا الوكالة ومديرها العام دائمًا بنقطتين: أولاً، لا ينبغي أن تخضع للضغوط السياسية من بعض البلدان. وتنتمي الوكالة إلى جميع الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الدول الأعضاء في الوكالة".

*على الوكالة أن تتخذ موقفا واضحا بشأن التهديد بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية

وتابع: "النقطة الثانية هي التهديدات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بعض الأحيان فيما يتعلق بمنشآتها". يجب على الوكالة أن تتخذ موقفا واضحا في هذا الصدد، ولا ينبغي لها أن تبقى دائما في قوقعتها السياسية. وبطريقة تجعل إيران تلتزم بشكل صارم بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات، عندما تكون هذه المرافق نفسها معرضة للتهديد، فإنها تلتزم الصمت. وقد أثار الدكتور عراقجي هذه المسألة خلال زيارة غروسي اليوم، وتم التعبير عن هذه التوقعات.

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