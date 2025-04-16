بزشكيان: علينا جميعاً أن نسعى لجعل إيران الأفضل والأكثر تفوقا... الأبطال الرياضيون هم فخر البلاد

وأكد الرئيس بزشكيان ، مساء الأربعاء، في كلمته في ختام مهرجان "بطل إيران" لاختيار الافضل في الرياضة للرجال والسيدات من قبل الجمهور: "إذا كانت رؤية التفوق موجودة في أذهاننا وتشكلت فينا، فسنسعى إليها في جميع مراحل الحياة ونصبح الأفضل".

وأكد أن احترام الشعب أمر بالغ الأهمية لاختيار الأبطال، قائلاً: "إن ما يحكم على أفعالنا وسلوكنا بالصواب أو الخطأ هو ما يقوله الناس عنا. إذا تقبلنا الناس، فهذا يعني أننا سلكنا الطريق الصحيح، وإذا لم يقبلونا، فعلينا أن نصحح أنفسنا".

وأضاف الرئيس بزشكيان: "من المهم جدًا الرجوع إلى آراء الناس لاختيار الأفضل والأمثل. نأمل أن نرى الناس في جميع سلوكياتنا وأفعالنا، فنحن هنا من أجلهم".

وأكد أنه كان يؤمن دائما بأننا لا ينبغي أن نتخلف عن الركب في مختلف مجالات الحياة، وقال: "علينا أن نفكر في أن نكون الأفضل والأمثل وأن نسعى إلى ذلك. إذا كان هناك أي شخص، في أي مكان، يعيش بهذه العقلية، فلن يكون مقبولاً منه أن يقبل بأن تكون بلادنا متخلفة عن جيرانها".

وأضاف: "إن الرؤية المنشودة وتأكيد قائد الثورة هو أننا يجب أن نكون ملهمين والأفضل، لذلك يجب على الجميع، أينما كانوا، أن يسعوا بكل قوتهم لجعل إيران الأفضل والاكثر تفوقا في كافة المجالات".

وأعرب الرئيس بزشكيان عن تقديره للإجراءات المتخذة في الإشارة إلى تصويت الجمهور لاختيار أفضل الرياضيين في البلاد ولكل من شارك في هذا الاختيار وأبدى آراءه، وقال: "آمل أن تتجسد هذه الطريقة والسلوك في جميع جوانب حياتنا وأن نعلم أن وجودنا هنا هو من أجل الشعب وإيران وفخرها وأرضها ومياهها".

وقال رئيس الجمهورية في الختام: "أتمنى أن يساعدنا الله على خدمة الشعب وأن نكون قادرين على السعي لتحقيق النجاح والانتصار للبلاد مثل الرياضيين الباعثين على الفخر".

وفي هذا الحفل الذي حضره رئيس الجمهورية ووزير الرياضة والشباب ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تم تقديم وتكريم أفضل الرياضيين والرياضيات في البلاد.

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