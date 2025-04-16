اختيار مهدي طارمي افضل رياضي وناهيد كياني افضل رياضية في إيران

وجرت مساء الاربعاء ، مراسم الدورة الرابعة لمهرجان "بطل إيران"، لاختيار أفضل الرياضيين الرياضيات في ايران للعام الايراني الماضي من خلال التصويت الجماهيري.

وحضر الحفل الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الرياضة والشباب أحمد دنيا مالي ومجموعة كبيرة من الأبطال والحائزين على الميداليات ورؤساء الاتحادات الرياضية.

تم إجراء هذا الحفل برعاية القناة الرياضية في التلفزيون الايراني ومن خلال استطلاع عام بمشاركة الجمهور.

وفيما يلي أسماء الذين تم اختيارهم:

القسم الرياضي (جوائز الجمهور):

- أفضل رياضي: مهدي طارمي مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم.

- أفضل رياضية: ناهيد كياني، وصيفة بطلة التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

- أفضل مدرب: حسن رنكرز، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية (لقيادته المنتخب لحصد 4 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024).

- أفضل رياضي بارالمبي: روح الله رستمي، بطل رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 .

-أفضل رياضية بارالمبية: سارة جوانمردي، بطلة الرماية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 .

- أفضل فريق رجال: منتخب إيران للكرة الطائرة جلوسًا ، بطل دورة الألعاب البارالمبية الثامنة.

- أفضل فريق سيدات: المنتخب الوطني لكرة اليد.

- بطلة الغد (الشباب الموهوب): مبينا نعمت زاده، الحائزة على الميدالية البرونزية في التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 .

- أفضل هدف في العام: هدف مهدي طارمي ضد ميلان بقميص إنتر ميلان.

- أفضل مشهد رياضي (لحظة مؤثرة): سارة جوانمردي تقبّل القرآن الكريم في مسابقة الرماية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 .

القسم الثقافي:

- الاتحاد الافضل: المصارعة والتايكواندو

- وسام بطل العالم تختي (لترويج الفتوة): أمين ميرزا زاده ، الحائز على الميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 .

- وسام الشهيد القائد سليماني (لنصرة جبهة المقاومة في الرياضة): زينب نوروزي، حائزة على الميدالية الفضية في التجديف في دورة الألعاب الآسيوية 2022 في هانغتشو.

- وسام الشهيد إبراهيم هادي: عائلة الشهيد مختار نورافشان الذي استشهد العام الماضي.

- مسيرة حياة رياضية (تكريم الرواد): علي كشفيا، معاق حرب وعضو سابق في فريق الكرة الطائرة الوطني للجلوس

يذكر أنه خلال الحفل الختامي لمهرجان "بطل إيران" الذي أقيم بحضور رئيس الجمهورية، تم أيضًا منح تقدير خاص لزهراء رحيمي الحائزة على الميدالية الفضية في التايكواندو في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، ومينو مداح المدربة الناجحة لفريق التايكواندو الوطني للسيدات، ومحمد هادي ساروي بطل المصارعة الرومانية، وآرين سليمي بطل التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

كما تم تكريم غفور كاركري رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية لحصول ايران على لقب الدولة الرائدة عالميا في تطوير الرياضة النسائية البارالمبية.

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