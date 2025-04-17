عراقجي يغادر طهران متوجها الى روسيا

واوضح بقائي الذي ابلغ الصحفيين بذلك ان الزيارة كان مخططا لها من قبل مضيفا ان الوزير عراقجي يزور روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف وفي سياق المشاورات المستمرة الجارية بين البلدين بوصفهما شريكين استراتيجيين.

واضاف بقائي ان من المقرر ان يجري عراقجي محادثات مع كبار المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية وكذلك المحادثات غير المباشرة الاخيرة مع امريكا.

وتابع الناطق باسم الخارجية الايرانية ان هذه الزيارة تشكل فرصة سانحة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين لا سيما معاهدة المشاركة الشاملة الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي.