عراقجي: رسالة قائد الثورة الى الرئيس الروسي، متعلقة بالتطورات الدولية والاقليمية

وقد أدلى عراقجي بهذه التصريحات لدى وصوله اليوم الى مطار "فنوكوفا" بموسكو وهو يرد على سؤال لمراسل ارنا حول مضمون رسالة قائد الثورة اية الله الخامنئي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولدى وصوله الى موسكو قال وزير الخارجية ان زيارته تتابع اهدافا مختلفة، موضحا ان الزيارة كان مخططا لها من قبل لتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الاسلامية الى الرئيس الروسي، وتزامن ذلك مع التطورات الاخيرة والمحادثات غير المباشرة التي جرت.

واضاف اننا ومنذ الماضي ولحد الان نجري دائما مشاورات وثيقة مع اصدقائنا في روسيا حول الموضوع النووي، قائلا اننا نتحدث عن قرب مع روسيا والصين ايضا، والان حيث اتيحت فرصة مناسبة لان تتم هذه المشاورات مع المسؤولين الروس.

واكد ان العلاقات الثنائية تغطي قضايا منوعة، وفي كل مرة، ثمة موضوعات كثيرة للحديث بشانها ومتابعتها.

وتابع وزير الخارجية انه سيتم خلال الزيارة متابعة المشروعات الاقتصادية والقضايا السياسية ايضا موضحا ان المحادثات ستتناول قضايا منطقة غرب اسيا وتطوراتها واستمرار الجرائم الاسرائيلية والتهديدات الموجودة في هذه المنطقة وكذلك الموضوع الاوكراني والتطورات الحاصلة.

واكد اننا نجري دائما مشاورات مع روسيا بخصوص الموضوعات الاقليمية والدولية المختلفة، وسيحصل ذلك هذه المرة أيضا.

وردا على سؤال حول معاهدة الشراكة الشاملة الاستراتيجية بين ايران وروسيا اعتبر عراقجي هذه المعاهدة مهمة جدا في العلاقات بين البلدين مضيفا ان المعاهدة تسهم في النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين، وتضفي نظرة استراتيجية وطويلة الامد على العلاقات الثنائية.