وزير الدفاع السعودي يصل الى طهران

وافادت الاركان العامة للقوات المسلحة ان وزير الدفاع السعودي سيلتقى خلال الزيارة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وكذلك كبار المسؤولين السياسيين والامنيين في البلاد.

وسيناقش الطرفان في اللقاء توسيع العلاقات الدفاعية والتعاون الاقليمي بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وكذلك مكافحة الارهاب.

يذكر ان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة السعودية كان قد زار ايران في العام الماضي بدعوة من اللواء باقري.

وتعد زيارة وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، ثاني زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي سعودي كبير الى طهران.