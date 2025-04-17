١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٥٩ م
رمز الخبر: 85806224
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journalistکاظم شماعییان

وزير الدفاع السعودي يصل الى طهران

١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٥٩ م
رمز الخبر: 85806224
وزير الدفاع السعودي يصل الى طهران

طهران/ 17 نيسان/ابريل/ارنا – وصل وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ال سعود اليوم الخميس الى طهران على راس وفد رفيع، وكان في استقباله في المطار، رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.

وافادت الاركان العامة للقوات المسلحة ان وزير الدفاع السعودي سيلتقى خلال الزيارة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وكذلك كبار المسؤولين السياسيين والامنيين في البلاد.

وسيناقش الطرفان في اللقاء توسيع العلاقات الدفاعية والتعاون الاقليمي بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وكذلك مكافحة الارهاب.

يذكر ان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة السعودية كان قد زار ايران في العام الماضي بدعوة من اللواء باقري.

وتعد زيارة وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، ثاني زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي سعودي كبير الى طهران.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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