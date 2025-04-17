اسلامي: ايران تنتظر دائما من الوكالة الدولية، التمسك بالحياد والسلوك المهني

واضاف اسلامي وهو يتحدث اليوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع رافايل غروسي، ان مساعدي الوكالة الدولية ومؤسسة الطاقة الذرية سيجرون خلال الايام المقبلة محادثات حول تفاصيل التعاون وتسوية الموضوعات.

وكان اسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد اجريا صباح اليوم جولة جديدة من المحادثات والمشاورات لمعالجة الخلافات العالقة بين طهران والوكالة. وفي ختام اللقاء شاركا في مؤتمر صحفي وردا فيه على اسئلة الصحفيين.

وعن تفاصيل لقائه غروسي ودوره في مسار المحادثات قال اسلامي أن ايران تنتظر دائما من الوكالة الدولية التمسك بالحياد والسلوك المهني، والا يتم استخدام عبارات يستغلها من يضمرون السوء لايران والتيارات المعادية للجمهورية الاسلامية موضحا اننا اتفقنا في الراي مع السيد غروسي الذي ايد وجهة نظرنا.

وعن المحادثات المستقبلية بين ايران والوكالة قال اسلامي اننا جعلنا البيان المشرك في مارس 2023 اساسا للقضايا العالقة في التعاون بين ايران والوكالة، وبما ان التقدم الحاصل يبعث على الرضا، وحققنا تقدما جيدا من ذلك البيان وذلك التاريخ، فاننا لن نسمح لاحد ان يقلل من شان نتائج البيان.

واكد اننا عازمون على متابعة القضايا العالقة في اطار ذلك البيان مضيفا ان مساعده ومساعد غروسي سيلتقيان خلال الايام المقبلة في طهران لمتابعة القضايا في اطار الاتفاق معه وتحقيق نتائج محددة لجهة تسوية القضايا.