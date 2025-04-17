١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٤٢ م
رمز الخبر: 85806263
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journalistکاظم شماعییان

صياغة استراتيجية شاملة لخفض نسبة استهلاك الطاقة

١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٤٢ م
رمز الخبر: 85806263
صياغة استراتيجية شاملة لخفض نسبة استهلاك الطاقة

طهران/ 17 نيسان/ابريل/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان انه تمت صياغة استراتيجية شاملة لخفض نسبة استهلاك الطاقة معتبرا ان المشاركة الوطنية وانسجام المؤسسات، يشكلان ركنين اساسيين لتحقيق هذا التوجه.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد لدراسة آليات تجاوز النقص في الطاقة، حضره رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني اجئي.

واكد الرئيس بزشكيان خلال الاجتماع الاهمية الاستراتيجية لموضوع الطاقة في الامن والتنمية المستدامة للبلاد قائلا انه يتابع شخصيا هذه القضية التي تحظى بالاولوية في البرامج التنفيذية للحكومة.

واكد ان قرارات الحكومة تتخذ على اساس المعطيات الحقيقية للطروف البيئية والاحتياجات الاستهلاكية للناس في ظل المناخات المختلفة ونمط الحياة في المناطق المختلفة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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