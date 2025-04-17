صياغة استراتيجية شاملة لخفض نسبة استهلاك الطاقة

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد لدراسة آليات تجاوز النقص في الطاقة، حضره رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني اجئي.

واكد الرئيس بزشكيان خلال الاجتماع الاهمية الاستراتيجية لموضوع الطاقة في الامن والتنمية المستدامة للبلاد قائلا انه يتابع شخصيا هذه القضية التي تحظى بالاولوية في البرامج التنفيذية للحكومة.

واكد ان قرارات الحكومة تتخذ على اساس المعطيات الحقيقية للطروف البيئية والاحتياجات الاستهلاكية للناس في ظل المناخات المختلفة ونمط الحياة في المناطق المختلفة.