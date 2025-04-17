تخصيص ميزانية لتطبيق برنامج طبيب الاسرة في المرحلة الاولى

واضاف ظفرقندي على هامش الاجتماع الاول لرؤساء كليات وجامعات العلوم الطبية للبلاد ان الورشات التدريبية والعملاتية لبرنامج طبيب الاسرة، تقام في الجامعات تحت 6 عناوين وبعضوية رؤساء الجامعات.

واضاف ان هذه الورشات تدرس العمليات التنفيذية للبرنامج مرحلة بمرحلة من المناطق الريفية وصولا الى تمويل البرنامج على صعيد البلاد.

ومضى يقول ان الموضوعات والقرارات التمهيدية لتنفيذ خطة طبيب الاسرة، نوقشت لحد الان خلال جلسات تخصصية عديدة حضرها رئيس الجمهورية لعشر ساعات على الاقل، على ان يتم اليوم دراسة نتائج تلك الجلسات في الورشات التخصصية لرؤساء الجامعات.