١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٠ م
رمز الخبر: 85806397
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journalistکاظم شماعییان

الكرملين يقول عراقجي سيسلم رسالة خطية من قائد الثورة الى بوتين

١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٠ م
رمز الخبر: 85806397
الكرملين يقول عراقجي سيسلم رسالة خطية من قائد الثورة الى بوتين

طهران/17 نيسان/ابريل/ارنا – اعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس ان من المنتظر ان يتسلم الرئيس الروسي رسالة قائد الثورة الاسلامية عن طريق وزير الخارجية الايراني.

ونقلت تاس عن بيسكوف قوله ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ستكون لديه فرصة لتسليم رسالة قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان عراقجي قد وصل في وقت سابق اليوم الى موسكو على راس وفد دبلوماسي.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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