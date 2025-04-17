الكرملين يقول عراقجي سيسلم رسالة خطية من قائد الثورة الى بوتين

ونقلت تاس عن بيسكوف قوله ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ستكون لديه فرصة لتسليم رسالة قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان عراقجي قد وصل في وقت سابق اليوم الى موسكو على راس وفد دبلوماسي.
طهران/17 نيسان/ابريل/ارنا – اعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس ان من المنتظر ان يتسلم الرئيس الروسي رسالة قائد الثورة الاسلامية عن طريق وزير الخارجية الايراني.
ونقلت تاس عن بيسكوف قوله ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ستكون لديه فرصة لتسليم رسالة قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان عراقجي قد وصل في وقت سابق اليوم الى موسكو على راس وفد دبلوماسي.
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