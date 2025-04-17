اللواء باقري: تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والسعودية، يمكن ان يرسي اساسا جيدا بالمنطقة

واضاف اللواء باقري خلال لقائه اليوم الخميس وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان آل سعود ان امن المنطقة هو مصلحة استراتيجية ومشتركة لبلدان المنطقة وان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على توطيد العلاقات مع الجيران، لذلك فان توسيع وترسيخ العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين يمكن ان يرسي اساسا جيدا لبلدان المنطقة.

ورحب اللواء باقري في مستهل اللقاء بوزير الدفاع السعودي واعرب عن ارتياحه لزيارته والوفد المرافق له الى الجمهورية الاسلامية الايرانية معربا عن امله بتحقق المكاسب الاستراتيجية خلال الزيارة قائلا ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية دائما على توفير وضمان الامن بالمنطقة وتنمية بلدان المنطقة، لذلك فان بوسع البلدين الاضطلاع بدور بالغ في تحقيق هذا الامر المهم والاستراتيجي.

وتابع ان تمتين التعاون الثنائي يساهم في ارساء الامن ومصالح البلدين فضلا عن ضمان

واكد اهمية العلاقات بين البلدين لا سيما في الظروف الخاصة والمعقدة الاقليمية والدولية معلنا جهوزية القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لتوسيع العلاقات الدفاعية الثنائية مع العربية السعودية في المجالات المختلفة وذات الاهتمام المشترك.

واشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى الدور المخرب للكيان الصهيوني في نسف سلام واستقرار البلدان الاسلامية ومحاولاته لتوسيع الاضطرابات في المنطقة مشيدا بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه قضية غزة وفلسطين وقال ان التصدي لجرائم هذا الكيان يتطلب الاتحاد والتكاتف واتخاذ مواقف موحدة من قبل الدول الاسلامية تجاه جرائم الكيان الصهيوني.

واشاد اللواء باقري بحضور مراقبين سعوديين في مناورات الامن البحري وقال ان العلاقات الطيبة بين البلدين وقواتهما المسلحة، تجلب حقا الياس والاحباط للاعداء والفرحة والبهجة لاصداقئنا.

اما وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان فقد اعرب عن تقديره لكرم الضيافة للجمهورية السالامية الايرانية والاركان العامة للقوات المسلحة مشيرا الى ابلاغ رسالة العاهل السعودي قائلا ان كرم الضيافة والاستقبال الذي ابديتموه مؤشر على العلاقات الطيبة جدا فيما بيننا.

واضاف وزير الدفاع السعودي ان العلاقات المهمة بين البلدين لها اثر كبير في توفير الامن للبلدين والمنطقة وان المملكة العربية السعودية تصرّ على تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين.

واضاف أن مكاسب هذه العلاقات الحسنة والنهوض بالعلاقات في مختلف المجالات ستكون لها ان شاء الله نتائج جيدة للبلدين والمنطقة وبلا ريب، فان امن المنطقة والدول الاسلامية يتطلب اهتمام بلدان المنطقة ومشاركتها.

وفي الختام وجه الامير خالد بن سلمان، دعوة للواء باقري لزيارة العربية السعودية.