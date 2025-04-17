امين المجلس الاعلى للامن القومي يلتقي وزير الدفاع السعودي

وشكل التعاون الثنائي والامن الاقليمي واستمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على غزة والتطورات الدولية اهم القضايا التي تناولها الجانبان في اللقاء.

واشار اكبريان الى توطيد التعاون بين البلدين والعلاقات المتنامية بينهما وقال ان ايران والسعودية بلدان كبيران ومهمان اذ ان "استراتيجية التعاون" ستكفل الامن والتقدم في هذه المنطقة الحساسة.

واعتبر ان توسيع العلاقات والتبادل الاقتصادي يسهمان في تدعيم سائر مجالات العلاقات الثنائية.

وراي امين المجلس الاعلى للامن القومي ان زيارة وزير الدفاع السعودي الى طهران تشكل خطوة مؤثرة لمواصلة التعاون وقال ان العلاقات بين البلدين تشهد بعد الاتفاقية الثنائية تناميا واننا جاهزون لتوسيع هذا التعاون في كافة المستويات بما فيها الاستثمارات المشتركة.

وشكل التنديد باعتداءات الكيان الصهيوني محورا اخر للحوار بين الجانبين اللذين اكدا على ضرورة الوقف الفوري للعنف غير المسبوق ضد اهالي غزة.

اما وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان فقد اعتبر ان الاحتلال والاطماع التوسعة لقادة الكيان الصهيوني تشكل خطرا على المنطقة برمتها وقال ان العالم الاسلامي يجب ان يتصرف في هذا المجال بصورة منسقة وموحدة.

واكد ان التعامل مع ايران، يشكل الحجر الاساس للتعاون الامني في المنطقة والذي سيؤدي الى المزيد من ازدهار بلدانها.

وجرى خلال اللقاء ايضا استعراض القضايا الدولية.