١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:١٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85806573
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نائب الخارجية الايرانية يجري مشاورات قنصلية في الرياض

١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:١٩ م
رمز الخبر: 85806573
نائب الخارجية الايرانية يجري مشاورات قنصلية في الرياض

طهران/ 17 نيسان/ ابريل/ارنا- التقى نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية وحيد جلال زاده، اليوم الخميس، في الرياض، مسؤولين من وزارة الخارجية السعودية.

وفي سياق سلسلة اللقاءات القنصلية التي تقوم بها وزارة الخارجية مع الدول المجاورة وتماشيا مع تعزيز الدبلوماسية القنصلية، التقى وحيد جلال زاده، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الإيرانية مع مسؤولي وزارة الخارجية السعودية خلال زيارته إلى الرياض يوم الخميس.

وفي لقاء مع علي اليوسف نائب المسؤول القنصلي بوزارة الخارجية السعودية، ناقش جلال زاده وتبادل وجهات النظر حول القضايا القنصلية، بما في ذلك تشكيل لجنة الشؤون القنصلية والسجناء والمسافرين غير المصرح لهم والسياحة والتأشيرات.

كما التقى خلال هذه الزيارة نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي وبحث معه آخر العلاقات الثنائية والاتفاقيات القنصلية.

انتهى ** 2342

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