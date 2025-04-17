نائب وزير العلوم يدعو إلى تطوير التعاون بين طهران وإسلام آباد في المجالات العلمية

وفي هذا اللقاء، الذي جرى الخميس، ناقش الطرفان إمكانات التعاون الأكاديمي وأكدا على توسيع العلاقات العلمية بين إيران وباكستان.

ودعا واحدي إلى استغلال القدرات الموجودة لزيادة التبادل العلمي والبحثي، وخاصة تعزيز نشاط الأكاديميين.

كما دعا نائب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني، وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني للمشاركة في القمة الثانية لجامعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمعروفة باسم منصة حوار منظمة التعاون الإسلامي 15، والتي ستعقد في طهران.

يذكر ان المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمؤسسة إيكو العلمية، يقام تحت شعار إيكو للجيل القادم (إيكونيكس)، في إسلام آباد يومي 18 و19 أبريل.

ويشارك في المؤتمر، إلى جانب ابوالفضل واحدي نائب وزير العلوم الإيراني، أسد مجيد خان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، وعاكف قريشي رئيس مؤسسة إيكو التعليمية، ومختار أحمد رئيس لجنة التعليم العالي في باكستان، وعدد من الأكاديميين والخبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

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