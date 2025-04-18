بمناسبة يوم الجيش.. بدء الاستعراض العسكری لقوات الجیش الایرانی

وانطلق اليوم الجمعة (18 أبريل) الاستعراض العسكري للجيش الإیراني احتفاءً بيومه وبالبطولات الملحمية لقوات الجيش، بجوار المرقد الطاهر للإمام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران.

وحضر مراسم الاستعراض الرئيس مسعود بزشكيان، وكبار قادة القوات المسلحة الإیرانیة.

وتشارك فی الاستعراض الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش، ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات البحرية المحمولة.

كما سيتم عرض جزء من الإنجازات والمعدات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية والمسیرات الإیرانیة.

وتحتفل إیران كل عام، بیوم الجیش باستعراض عسكري، یتم فیه عرض وحدات الجیش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواریخ المختلفة، كما یتم عرض صواریخ قصیرة، ومتوسطة وبعیدة المدی، وكذلك المقاتلات وسائر الأدوات والأسلحة للجیش خلال هذا الإستعراض.

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