١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٧ ص
رمز الخبر: 85806687
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journalistکاظم شماعییان

عراقجي: الامن والاقتدار الوطني، ثمرة تضحيات ابطال القوات المسلحة

١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٧ ص
رمز الخبر: 85806687
عراقجي: الامن والاقتدار الوطني، ثمرة تضحيات ابطال القوات المسلحة

طهران/ 18 نيسان/ابريل/ارنا – قال وزير الخارجية عباس عراقجي بمناسبة يوم الجيش ان الامن والاقتدار الوطني هما حصيلة تضحيات وصمود ابطال الجيش والقوات المسلحة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقدم عراقجي في رسالة وجهها اليوم الجمعة الى القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة يوم الجميش (18 نيسان/ابريل) التهاني لجميع افراد القوات المسلحة.

وقال وزير الخارجية في رسالته الى القائد العام للجيش: اقدم التهاني لحضرتك وجميع المضحين في القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف ان يوم الجيش، يمثل فرصة لابناء الشعب الايراني لتكريم وتقدير بطولات وتضحيات ابناء الشعب الشجعان في القوات الثلاث البرية والبحرية والجوية للجيش الايراني الشامخ الذي يقف جنبا الى جنب سائر القوات المسلحة للذود عن حياض الوطن.

وقال في الختام ان الامن والاقتدار الوطني هما حصيلة تضحيات وثبات ابطال الجيش والقوات  المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية الذين وضعوا "حب الوطن من الايمان" على راس أولويات تفكيرهم وعملهم وفسروا معنى حماية حدود البلاد والامن القومي لايران بكل قوة.

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journalistکاظم شماعییان

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