العميد بحري سياري: الجيش هو الضامن لاستقلال البلاد

واضاف العميد بحري سياري في مقابلة مع مراسل ارنا اجريت بمناسبة يوم الجيش الذين يصادف اليوم (18 نيسان/ابريل) انه يتم الاحتفال بيوم الجيش الذي ابلغه الامام الخميني (رض) آنذاك، اعتبارا من عام 1980 والى الان.

واوضح انه يتم هذا العام وكما الاعوام السابقة الاحتفال بيوم الجيش في ارجاء البلاد حيث تُقام الاستعراضات العسكرية بما في ذلك في العاصمة طهران مصحوبة بعرض منجزات جديدة.

ومضى يقول ان اقتدار جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية هو الضامن لاستقلال البلاد كما ان القوات المسلحة التي تشمل الجيش والحرس الثوري والتعبئة، تكفل كلها امن البلاد واستقلالها.

واكد العميد بحري سياري ان امن البلاد تحصّل بفضل دماء الشهداء وحضور القوات المسلحة.