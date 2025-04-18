اية الله خاتمي: ايران لا تقبل الاملاءات والاستسلام

وقال اية الله خاتمي في خطبة صلاةالجمعة بطهران ان على الاعداء ان يعلموا ان الشعب الايراني لن يستسلم.

واكد ان المحادثات تتركز فقط على الموضوع النووي ولم ولن تكون لنا محادثات بشان الموضوعات الاخرى مشيرا الى ان المحادثات غير المباشرة هي بسبب اننا لا نثق بالطرف الاخر ويجلس الوفدان في قاعتين منفصلتين ويتم تبادل الرسائل. ان المحادثات تتناول فقط الموضوع النووي.

واضاف ان المحادثات يجب ان تكون من موقع القوة وثانيا الا نربط مصيرنا بها وثالثا ان نراهن في جميع مراحلها على الشعب وكذلك التحلي بالوعي.

وتابع خطيب الجمعة بطهران انه بعد ايام من المرحلة الاولى من المحادثات القى الطرف الامريكي بظلال من الشك على مبدأ تخصيب اليوارنيوم والموضوع النووي. يجب على الامريكيين ان يعلموا ان هذه المحادثات هي اختبار اخر عما اذا كانوا يريدون السلام حقا ام لا.

واوضح ان ترامب قال عدة مرات ان جميع الخيارات موضوعةعلى الطاولة ونحن نقول ان خياراتنا موضوع على الطاولة ايضا. ان خيارنا الاول هو ان ايران لا ترضخ للاستسلام والاملاءات. وان هددتمونا فاننا نهددكم وان نفذتم اجراء ضدنا فاننا سنرد بالمثل قطعا.

واشار ايةالله خاتمي الى الخطوط الحمرالثلاثة لايران وهي ان موضوع التخصيب غير قابل للنقاش وثانيا ان لا مكان للموضوعات الدفاعية والصاروخية في المحادثات وثالثا ان حضورنا الاقليمي غير قابل للنقاش متوجها الى الامريكيين الا يدخلوا هذه المقولات الثلاث لانهم لن يحصلواعلى نتيجة.

وقال: لا تظهروا لنا الجزرة والعصا لان هذا الكلام اصبح من الماضي، وان الشعب الايراني هو شعب لن يرضخ للتهديدات ولن يستسلم لكم.