بزشكيان: نسعى لتسوية الخلافات والوصول الى السلام والاستقرار

جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس بزشكيان اليوم الجمعة امام اجتماع رؤساء جامعات وكليات العلوم الطبية للبلاد.

واشار الى الدبلوماسية النشطة للحكومة لتسوية القضايا الاقليمية والدولية وقال اننا لا نبحث عن الحرب فحسب بل نسعى لتسوية الخلافات الاقليمية والدولية.

واكد رئيس الجمهورية ان الكيان الصهيوني هو اليوم عنصر الارهاب والاغتيال في العالم مضيفا انهم يقومون رسميا ومن دون اي خوف ووجل وبواسطة العتاد والبرمجيات بالاغتيال في ارجاء العالم وينفذون ما يريدونه ومن ثم تتغنى بعض الدول دعما لهذا الكيان المجرم بحقوق الانسان في حين ان اخذنا الضمير الانساني بنظر الاعتبار فان اجراءات الكيان الصهيوني هي ابادة جماعية بكل معنى الكلمة.

وقال انه لا يمكن تخيل ان كيانا يقوم بالقتل والاغتيال ببساطة وفي اي موقع يريد وان الدول المتمشدقة بحقوق الانسان ليس تلوذ بالصمت فحسب بل تدافع عنه ايضا.

واضاف انه ان ابدت الحكومات الاسلامية قوة من عندها فانهم لن يجرؤوا على اقتراف هذه الفظاعات والجرائم موضحا ان هذا الحجم من الجريمة والعدوان ليس بالامر الذي يمكن للانسان ان يمر عليه مرور الكرام.