لافروف: ندعم المحادثات بين ايران وامريكا ومطالب طهران المشروعة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار

واضاف لافروف وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني في موسكو ان نسف الاتفاق النووي من قبل امريكا عام 2018 اثر سلبا على المسارات ومع ذلك فاننا ندعم الجهود الرامية للتوصل الى اتفاقات بما فيها المحادثات بين ايران وامريكا.

واضاف ان روسيا ترحب برغبة ايران والولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقات بشان البرنامج النووي الايراني.

واكد ان المصالح المشروعة لطهران يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في المحادثات بين ايران وامريكا بشان البرنامج النووي الايراني.

واضاف ان موسكو ستساعد على تيسير الجهود لتسوية القضايا بشان الموضوع النووي الايراني.

وتابع وزير الخارجية الروسي ان ايران جاهزة للتوصل الى اتفاقات بشان برنامجها النووي وحصرا في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ومن دون التطرق الى الموضوعات غير الضرورية.

واكد ان المحاولات الرامية لفرض موضوعات غير متصلة بالبرنامج النووي في المحادثات بين ايران وامريكا غير مقبولة.

واشار في جانب اخر الى خطة البلدين لاقامة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في الفترة من 23 الى 25 الجاري في موسكو قائلا ان الطرفين سيناقشان خلال الاجتماع تنفيذ مشروعات مشتركة.