بقائي: قتل الاطفال بغزة؛ جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وابادة جماعية

وكتب بقائي في حسابه على منصة "اكس" تعليقا على مواصلة الكيان الصهيوني الابادة الجماعية في غزة وفي معرض اشارته الى تقرير المتحدث باسم صندوق الامم المتحدة للاطفال /يونيسف/ في فلسطين: ان هذا التقرير لا يعود الى عصور الظلام، بل ان هذه كارثة تتكرر لنحو سنتين يوميا.

واضاف ان المتحدث باسم يونيسف في فلسطين يقول: ان عدد الاطفال الذين قتلوا منذ بداية الحرب في غزة ولحد الان بلغ في المتوسط 27 شخصا يوميا. في حين ان الجمعية العامة للامم المتحدة نددت مرارا بجرائم اسرائيل؛ واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية جرائم الكيان الاسرائيلي بانها ابادة جماعية ضد الفلسطينيين ؛ كما اصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بالاعتقال ضد قادة هذا الكيان؛ غير ان القتل مستمر... .

وتابع المتحدث باسم الخارجية: ان المزيد من الاطفال يموتون يوميا على اثر قصف غزة او اثر سياسة التجويع المتعمدة للمدنيين من قبل الكيان الاسرائيلي. ان هذه الاجراءات تعد وفقا للقوانين الدولية جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وابادة جماعية. يجب على الكيان الاسرائيلي والمتواطئين معه والذين يلجأون الى التبرير، ان يتحملوا المسؤولية.