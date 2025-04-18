عراقجي يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في موسكو

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وكذلك آخر مستجدات التطورات الاقليمية.

وكان عراقجي قد بدأ امس الخميس زيارة رسمية لروسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف. سلم خلالها رسالة خطية من قائد الثورة الى الرئيس الروسي.