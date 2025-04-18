١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:١٤ م
رمز الخبر: 85807122
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

عراقجي يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في موسكو

١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:١٤ م
رمز الخبر: 85807122
عراقجي يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في موسكو

موسكو/ 18 نيسان/ابريل/ارنا / التقى وزير الخارجية عباس عراقجي الموجود الان في موسكو، مساء اليوم الجمعة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وكذلك آخر مستجدات التطورات الاقليمية.

وكان عراقجي قد بدأ امس الخميس زيارة رسمية لروسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف. سلم خلالها رسالة خطية من قائد الثورة الى الرئيس الروسي.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .