تراكتور يعزز صدارته للدوري الايراني بفوزه على ملوان انزلي 3-0

وفي هذه المباراة التي جرت في ملعب "يادكار امام" في تبريز في اطار الجولة 27 من الدوري الايراني الممتاز، سجل اهداف الفوز لتراكتور "امير حسين حسين زادة" في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للشوط الاول و"دروجدك" في الدقيقتين 50 و 66 من المباراة.

وبهذا الفوز عزز تراكتور صدارته للدوري برصيد 58 نقطة (وله مباراة مؤجلة) فيما تجمد رصيد ملوان عند 36 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة اخرى جرت مساء اليوم ايضا ، فاز سباهان اصفهان في ملعب "ازادي" بطهران على مضيفه برسبوليس بنتيجة 2-0 ليرتفع رصيد سباهان الى 56 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد برسبوليس عند 51 نقطة في المركز الثالث.

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