عراقجي: التعاون بين ايران وروسيا هو في الذروة بتاريخ علاقاتهما الثنائية

وكتب عراقجي، في مدونة على منصة "إكس" مساء الجمعة: "نحن في ذروة التعاون مع روسيا في تاريخ العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "كانت لي مباحثات مثمرة في روسيا، حيث سافرت لتسليم رسالة قائد الثورة الاسلامية للرئيس بوتين".

وتابع عراقجي: "في هذه المرحلة الحرجة، تعتبر إيران وروسيا شريكين استراتيجيين وستسعيان إلى متابعة مصالحهما المشتركة لصالح البلدين والعالم".

وأكد وزير الخارجية: "نحن في ذروة التعاون مع روسيا في تاريخ علاقتنا الممتدة لـ500 عام".

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، قد وصل الخميس، إلى موسكو في زيارة استغرقت يومين، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وفي اليوم الأول من هذه الزيارة، التقى عراقجي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلمه رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية.

كما التقى عراقجي مع لافروف واجرى معه محادثات مسهبة قبل ان يغادر موسكو عصر الجمعة عائدا الى طهران.

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