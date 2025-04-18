١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85807240
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اليمن: عدوان أميركي جديد يستهدف صنعاء وصعدة والجوف

١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ ص
رمز الخبر: 85807240
اليمن: عدوان أميركي جديد يستهدف صنعاء وصعدة والجوف

طهران / 19 نيسان/ابريل/ارنا- واصلت الولايات المتحدة عدوانها على اليمن، بشنّ سلسلة غارات، استهدفت مدن صنعاء وصعدة والجوف.

وأفاد مراسل الميادين، يوم الجمعة، بأنّ الطيران الأميركي، شنّ 6 غارات على مديرية بني حُشيش، شمالي شرق العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفاً مواقع متعددة.

وفي محافظة الجوف، استهدفت 4 غارات جوية، مديرية برط العنان ومنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف شمال شرق اليمن.

واول أمس الخميس، شنّ العدوان الأميركي سلسلة غارات عنيفة على مدينة الحديدة، حيث ارتكب مجزرة بحق المدنيين والعاملين في ميناء رأس عيسى في المدينة، حيث شن 14 غارة على منشآت الميناء وناقلات النفط والغاز متسبباً في استشهاد أكثر من 80 مدنياً وإصابة 160 آخرين في حصيلة غير نهائية بحسب وزارة الصحة.

انتهى ** 2342

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