13 عملا مقاوما بالضفة ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وقال مركز معلومات فلسطين “معطى”، في بيان ، مساء الجمعة، إن أعمال المقاومة في الضفة، تواصلت ووقع 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ووثق مركز “معطى”، 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وعملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة.

وفي التفاصيل؛ فجر مقاومون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال بالتزامن مع مواجهات في كل من بلدة اليامون غرب جنين، وبلدة عرابة جنوب غرب جنين، ومحور واد السيلة الحارثية.

كما اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مدينة جنين ومخيمها وقرية فحمة.

وتصدى مواطنون للمستوطنين قرب قرية أوصرين جنوب شرق نابلس، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة بورين جنوبا.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدتي تقوع والخضر في بيت لحم.

وفي تقرير سابق له يوم الجمعة، وثق مركز “معطى” 91 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.

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