عراقجي يغادر طهران متوجها الى روما

أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للصحفيين في مطار مهرآباد مساء الجمعة، وقال: "ستعقد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران واميركا، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي وستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، في روما يوم السبت".

وأكد بقائي أن هذه الجولة من المفاوضات، كما الجولة الأولى، ستكون غير مباشرة، برعاية بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان.

وعن سبب اختيار روما مكانا للمفاوضات، قال: "تم اختيار روما بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني وموافقة إيران واميركا، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة من قبل الحكومة العمانية بالتنسيق مع الحكومة الإيطالية".

وفيما يتعلق بمحتوى المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن البرنامج النووي السلمي الإيراني يتوافق تماما مع المعايير والوثائق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك معاهدة منع الانتشار النووي، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الإطار المقبول دوليا، مع الوفاء بالتزاماتها، عازمة على الحفاظ على حقوقها المشروعة والقانونية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وممارستها".

وأضاف بقائي: "إن إطار مواقف ومطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن رفع العقوبات غير القانونية والقضية النووية واضح تماما وتم اطلاع الجانب الاخر به في الجولة الأولى من المفاوضات. وفي الوقت نفسه، ونظراً للمواقف المتناقضة التي سمعناها من مختلف المسؤولين الأميركيين خلال الأيام القليلة الماضية، فإننا نتوقع من الجانب الأميركي أن يقدم أولاً توضيحاً في هذا الصدد، وأن يزيل نقاط الغموض الجادة التي نشأت حول نواياه وجديته.

واستذكر تاريخ أميركا في التنصل من الالتزامات وطرح المطالب الزائدة، مؤكداً: "إن تكرار الأساليب الماضية لن يكون مفيداً بالتأكيد، ولا يمكن تحقيق "خطوة إلى الأمام" إلا إذا امتنع الجانب الآخر، بواقعية ودون التأثر بالمحافل المتطرفة المحرضة على الحروب، بما في ذلك الكيان الصهيوني، عن طرح مطالب غير واقعية وغير معقولة، والتي تتعارض أيضاً مع القواعد والأعراف الدولية المقبولة، واعتمد نهجاً بناء ومعقولاً".

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