١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85807268
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بقائي: نتخذ الخطى بأعين مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي

١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٢ ص
رمز الخبر: 85807268
بقائي: نتخذ الخطى بأعين مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي

طهران / 19 نيسان / ابريل/ارنا- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسماعيل بقائي أن إيران تدرك عدم استواء مسار المفاوضات، وكتب: "نحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي".

ونشر بقائي، مدونة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، كتب فيها: "السلام الدائم يولد من الحوار الصادق بين الأمم، وليس من فرض القوة".

وأضاف: "اليوم، ستعقد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران واميركا في مدينة روما التاريخية، برعاية وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".

وأكد بقائي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت دائما، بحسن نية ونهج مسؤول، التزامها بالدبلوماسية كأسلوب حضاري لحل القضايا، مع التزام المصالح العليا للشعب الإيراني".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "في الوقت نفسه، نعلم أن الطريق أمامنا ليس ممهداً. نحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي".

انتهى ** 2342

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