بالصور.. جمال الزنابق المقلوبة تسحر العيون في جبال "زاکرس"

طهران/ارنا- سهل الزنابق المقلوبة في كوهرنك بمحافظة جهار محال وبختياري (جنوب غرب البلاد) من اكثر سهول الزنابق المقلوبة في ايران شهرة وهو موقع طبیعي وطني تبلغ مساحته 3600 هكتارا یحتضن نوعا من الزنبق المقلوب النادر. عادت هذا السهل إلى الحياة بعد حظر دام ست سنوات على السياحة. لقد تنفس هذا النبات النادر والمهدد بالانقراض الحياة من جديد بعد سنوات من الدمار والأضرار الناجمة عن وصول السياح العشوائي واقتلاعه من جذوره لزراعته في الحدائق والجفاف. وقد أثمرت الآن سياسة حظر الدخول إلى هذه السهل وحمايتها نتائجها؛ لقد نبتت جذور جديدة وابتسمت الطبيعة مرة أخرى.