جيش الاحتلال يواصل عدوانه على غزة

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الاحتلال قتل منذ استئناف الحرب 595 طفلاً و308 امرأة.

وأضاف المركز، في بيان له: "مع استئناف الهجوم العسكري الصهيوني، تصدر النساء والأطفال قائمة الضحايا، لتجد النساء أنفسهن بين قصف يسلب حياتهن، أو قصف يفقدهن أطفالهن".

في الأثناء، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أمس الجمعة، تنظيمها تظاهرات حاشدة وفعاليات واسعة، اليوم السبت، للضغط على الحكومة من أجل التوصل لاتفاق يضمن عودة الأسرى حتى لو بوقف الحرب.

وتأتي هذه الدعوات بعد إعلان رئاسة الوزراء الصهيونية، أن بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة، اليوم السبت، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه سيركز على حرب غزة وقضايا أخرى.

وأثار المقترح الصهيوني الأخير بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس، جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية كونه طرح بشكل رسمي وواضح ملف نزع سلاح المقاومة كبند في اتفاق وقف الحرب.

وقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن "نزع سلاح المقاومة ليس مقترحاً قابلاً للنقاش أو التفاوض أصلاً، إذ إن هذا الطرح الصهيوني – الأميركي قديم متجدد، يهدف إلى إنهاء أي قدرة حقيقية على الدفاع عن الشعب الفلسطيني".

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