كتائب حزب الله العراقي: الأمريكيون سيدفعون ثمنا باهظا

وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله "أبو علي العسكري"، في بيان له: إن الأحداث المتسارعة، والمواقف المتخاذلة، والتحديات الجسيمة التي تواجه شعبنا العزيز وشعوب المنطقة، تحتم علينا الوقوف بمسؤولية، ودون مواربة، وبما يخدم قضايانا المحورية التي تتعلق بالسيادة. وإخراج قوات الاحتلال من البلد، ومحاسبة المتورطين بدماء قادة النصر، وسراق أموال الشعب.

وجاء في البيان جملة من الأمور، منها:

- نحن مع فتح الحدود العراقية السورية بشكل جزئي، لفرض التجارة وتبادل الزيارات للعتبات المقدسة، لما في ذلك من قائد للشعب السوري الشقيق.

- على الحكومة العراقية أن توضح بأسرع وقت آليات جدولة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق، وإلا فإن ما جرى من اتفاقات بينها وبين العدو الأمريكي سيعد مجرد حبر على ورق.

- إن جرائم الامريكان التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني، ودعمهم اللامحدود للكيان الصهيوني الذي شارك في إبادة الشعب الفلسطيني وقتل اللبنانيين والسوريين، لن يحقق لهم وللكيان الصهيوني الأمن، وسيدفعون الاثمان الباهظة عاجلا غير أجل.

- الغدر متورط بجرائم كبيرة وكثيرة وعلى رأسها جريمة قتل قادة النصر، والتآمر على البلاد، وسرقة مليارات الدولارات، والتورط بجرائم تزوير، فعلى من يعمل عل تدويرهأن يخجل من نفسه، بل الأكثر استغرابا أن يسعى البعض لإعادته، مبررين ذلك بأنه من رعايا دولة بريطانيا.

- التفاوض الإيراني الأمريكي غير المباشر شأن خاص بالجمهورية الإسلامية ونأمل أن تسير الأمور إلى خير.

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