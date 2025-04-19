سياسي باكستاني: التقارب بين طهران والرياض هو وسيلة لمواجهة الضغوط الخارجية

وتعليقا على الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السعودي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقائه المهم مع قائد الثورة الإسلامية،وصف المفكر السياسي الباكستاني "مشاهد حسين سيد" ،زيارة وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان" طهران، بأنها بشرى سارة للغاية للمنطقة وأيضا للاستقرار الدائم في الشرق الأوسط.

وأشاد السيناتور الباكستاني السابق بدور الصين في المساعدة على استئناف العلاقات بين البلدين المسلمين الكبيرين، وأضاف: "العلاقات القوية بين طهران والرياض هي الحل لمواجهة الضغوط الخارجية في المنطقة".

يشار الى ان قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي ، استقبل مساء الخميس 17 نيسان/ابريل، وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان آل سعود، ليتسلم منه رسالة من العاهل السعودي.

واكد قائد الثورة الاسلامية في اللقاء اننا نؤمن ان التواصل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعربية السعودية سيكون مفيدا لكلا البلدين، وبوسعهما ان يكملا احدهما الاخر.

وشدد اية الله الخامنئي على ان توسيع العلاقات بين البلدين، له اعداؤه مضيفا انه يجب التغلب على هذه الدوافع العدائية واننا جاهزون في هذا الخصوص.

انتهى**ر.م