١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٠٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85807945
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وزير الخارجية الإيطالي يؤكد التوصل إلى حل إيجابي لقضايا الشرق الأوسط

١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٠٠ م
رمز الخبر: 85807945
وزير الخارجية الإيطالي يؤكد التوصل إلى حل إيجابي لقضايا الشرق الأوسط

طهران /19 نيسان / أبريل/ إرنا- رحّب وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاياني"، بعقد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، معبرا عن تطلعات الحكومة الإيطالية بالتوصل إلى حل إيجابي لقضايا الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة "إرنا" بان وزير خارجية ايطاليا اعلن، عن لقائه بوزير الخارجية الإيراني، "عباس عراقجي" في روما اليوم؛ مؤكدا : لقد أصبحت روما عاصمة للسلام والحوار.

وأضاف تاياني، في تدوينة نشرها الفضاء الافتراضي : لقد التقيت اليوم بوزير الخارجية الإيراني، السيد عراقجي.. تأمل الحكومة الإيطالية بأن نتمكن جميعا من التوصل إلى حل إيجابي لقضايا الشرق الأوسط.

يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، عقدت اليوم السبت 19 نيسان/ابريل، بوساطة سلطنة عمان وفي العاصمة الإيطالية روما.

وكانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات، قد عقدت يوم السبت الماضي 12 نيسان/ابريل باستضافة مسقط.

انتهى**9365 / ح ع **





 

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