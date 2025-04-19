شمخاني : المفاوضون الإيرانيون توجهوا إلى روما بكامل الصلاحيات

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "شمخاني" كتب اليوم السبت في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : لقد توجه المفاوضون الإيرانيون إلى روما بكامل الصلاحيات، لمتابعة اتفاق شامل يقوم على 9 ركائز، هي :- الجدية، والضمان، والتوازن، ورفع العقوبات، ورفض نموذج ليبيا/الإمارات، وتجنب التهديد، والسرعة، وكبح الأطراف المزعجة (مثل "إسرائيل")، وتسهيل الاستثمار.

وأكد المستشار السياسي لسماحة قائد الثورة الإسلامية، بأن إيران ذاهبة من أجل التوصل الى اتفاق متوازن، وليس الاستسلام.

يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، عقدت اليوم السبت 19 نيسان/ابريل، بوساطة سلطنة عمان وفي العاصمة الإيطالية روما.

وكانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات، قد عقدت يوم السبت الماضي 12 نيسان/ابريل باستضافة مسقط.

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