إصابة عدد من الجنود الصهاينة اثر حدث أمني صعب بقطاع غزة

واوضح الاعلام التابع للعدو، بأن حدثا أمنيا خطيرا وقع قبل ساعات، من اليوم، في إحدى مناطق قطاع غزة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيله رسميا حتى الآن.

وورد في هذا التقرير، انه على اعقاب العملية التي نفذتها المقاومة في غزة، باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في نقل الجرحى إلى المراكز العلاجية، باستخدام المروحيات العسكرية.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية؛ وصفت حالة بعضهم بالخطيرة، إلا أن مصادر ميدانية أفادت بوقوع حادث أمني شديد في شرق قطاع غزة، أسفر عن مقتل جندي صهيوني واحد على الأقل وإصابة عدد آخرين.

وبناء على المعلومات الأولية ايضا، فقد استُهدفت دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شرق غزة أولاً بانفجار عبوة ناسفة، ثم أصيبت بصاروخ موجه.

وعقب الحادث، قامت مروحيات الإسعاف التابعة لوحدة 669 في الجيش "الإسرائيلي"، بعملية إجلاء الجرحى من مكان الحادث.

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المصدر/ وكالة شهاب