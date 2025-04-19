١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٤٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85807987
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إصابة عدد من الجنود الصهاينة اثر حدث أمني صعب بقطاع غزة

١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٤٣ م
رمز الخبر: 85807987
إصابة عدد من الجنود الصهاينة اثر حدث أمني صعب بقطاع غزة

طهران /19 نيسان/ أبريل/ إرنا- أعلنت مصادر صهيونية عن وقوع "حادث أمني صعب وخطير" في قطاع غزة، وإصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال عملية للمقاومة الفلسطينية.

واوضح الاعلام التابع للعدو، بأن حدثا أمنيا خطيرا وقع قبل ساعات، من اليوم، في إحدى مناطق قطاع غزة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيله رسميا حتى الآن.

وورد في هذا التقرير، انه على اعقاب العملية التي نفذتها المقاومة في غزة، باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في نقل الجرحى إلى المراكز العلاجية، باستخدام المروحيات العسكرية.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية؛ وصفت حالة بعضهم بالخطيرة، إلا أن مصادر ميدانية أفادت بوقوع حادث أمني شديد في شرق قطاع غزة، أسفر عن مقتل جندي صهيوني واحد على الأقل وإصابة عدد آخرين.

وبناء على المعلومات الأولية ايضا، فقد استُهدفت دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شرق غزة أولاً بانفجار عبوة ناسفة، ثم أصيبت بصاروخ موجه.

وعقب الحادث، قامت مروحيات الإسعاف التابعة لوحدة 669 في الجيش "الإسرائيلي"، بعملية إجلاء الجرحى من مكان الحادث.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة شهاب

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