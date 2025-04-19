١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85808053
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بقائي لـ ارنا : الوفد الايراني المفاوض على استعداد للمضي في حوار بناء وهادف

١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٠ م
رمز الخبر: 85808053
بقائي لـ ارنا : الوفد الايراني المفاوض على استعداد للمضي في حوار بناء وهادف

روما / 19 نيسان / ابريل / ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، مصرحا لموفد "ارنا" من العاصمة الايطالية روما، انه "فيما يتعلق بالمفاوضات الهادفة الى رفع الحظر المفروض جورا وظلما على الشعب الايراني، فنحن مستعدون بكل جد وحسن نية لمواصلة هذه المسيرة"؛ مؤكدا بان الوفد الايراني لديه مواقف واضحة تماما حول الاطر التي اعلن استعداده للتفاوض بشأنها.

واضاف بقائي، في تصريحاته الصحفية، حول الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا التي بدأت بواسطة عمان في العاصمة الايطالية روما اليوم، قائلا : ان الفترة التي تستغرقها المفاوضات تعتمد على سير العملية التفاوضية، ومن جهتنا، فقد دخل الوفد الذي يمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المسار بكامل استعداده وجديته.

وتابع : نحن ماضون في المشاركة طالما نرى بأن المفاوضات تسير بشكل بناء وهادف.

واكد بقائي بقوله : نحن لم نأت الى هنا من اجل تسويف الوقت، وانما مستعدون بجدية وحسن النية لمواصلة الحوار الهادف الى رفع الحظر الظالم والذي يفرض على الشعب الايراني جورا؛ كما لدينا بطبيعة الحال مواقف واضحة جدا بشان الاطر التي وافقنا بان يجري التفاوض حولها.

واكمل المتحدث باسم الخارجية الايرانية، قائلا : ان برنامج ايران النووي سلمي بامتياز وقد تم الاقرار بهذا الامر مرارا، وعليه فإن الحفاظ على الانجازات الفنية والنووية للجمهورية الاسلامية الايرانية، يشكل احد الثوابت في هذا المسار؛ كما أننا نؤمن بضرورة رفع الحظر اللاقانوني المفروض على إيران بشكل مؤكد، مع الحصول على ضمانات حول تنفيذ هذا الامر، وبالتالي، فإن موقفنا قبال هذين المجالين ثابت ومبدئي لن يتغير.

انتهى ** ح ع

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