القسام : مصير الجندي الأسير "عيدان ألكسندر" مازال مجهولا

وأوضح "أبو عبيدة" في تصريح له اليوم السبت : لا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا..نحن نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان، لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو.

وأكد ابو عبيدة، بأن "الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين؛ بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم".

ومنذ بضعه أيام نشرت كتائب القسام مقطع فيديو للجندي الإسرائيلي "عيدان ألكسندر"، الأسير لديها في قطاع غزة، والذي يحمل الجنسية الأميركية يتوسل بالفيديو إلى نتنياهو وترمب بضروره إبرام صفقة مع حركة حماس للإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.

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المصدر/الغد