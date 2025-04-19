وزير الخارجية العماني : المحادثات بين إيران و أمريكا تكتسب زخما

وكتب "بدر البوسعيدي" في حسابه الشخصي على منصة "إكس" : أود أن أشكر وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي (الامريكي) السيد ستيف ويتكوف، على نهجهما البناء للغاية في المحادثات اليوم؛ مضيفا، ان "هذه المحادثات تكتسب زخماً، والآن أصبح حتى ما هو غير محتمل ممكناً".

في سياق متصل، أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية، بأن "اجتماعات اليوم في روما، بين معالي وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، من خلال معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم يضمن خلوَّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية".

وتابع : الحوار والتواصل الواضحين هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ موضحا أن الجولة المقبلة من المباحثات سوف تُعقد في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة.

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المصدر : وكالة الأنباء العمانية







