عراقجي: التفاؤل قد يكون مبررا ولكن بحذر شديد

وكتب عراقجي في مدونة على منصة إكس، اليوم السبت: "الأجواء الإيجابية نسبيا في روما أدت إلى تقدم في مبادئ وأهداف اتفاق محتمل".

واضاف: لقد أوضحنا كيف أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لم يعد جيدا برأي الكثير من الإيرانيين. بالنسبة لهم، ما تبقى من خطة العمل الشاملة المشتركة هو فقط "الدروس المستفادة" منه. أنا شخصيا أميل إلى تاييد هذا الرأي.

وتابع: من المقرر أن تبدأ المناقشات بين الخبراء في الأيام المقبلة بهدف دراسة التفاصيل. وبعد ذلك سنكون في وضع أفضل لاطلاق الاحكام.

وختم: في الوقت الراهن، ربما يكون التفاؤل مبررا، ولكن بحذر شديد.

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