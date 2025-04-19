عراقجي: هناك إمكانية لتحقيق نتائج في المفاوضات إذا استمرت حسن النية والواقعية

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي سافر إلى روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قد أطلع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني على نتائج محادثات اليوم في مكالمة هاتفية قبل عودته إلى طهران.

وشكر عراقجي نظيره الإيطالي على تعاونه وتنسيقه مع سلطنة عمان في عقد هذه الجولة من المحادثات، ووصفها بأنها بناءة ومتطلعة إلى المستقبل، وأكد أنه إذا استمرت الواقعية وحسن النية فمن الممكن تحقيق نتائج.

وأشاد وزير الخارجية الإيطالي بالنهج المسؤول الذي اتخذته إيران وشكر الوزير عراقجي على إبلاغه بنتائج محادثات اليوم، وأعلن استعداد إيطاليا لتقديم أي دعم في مواصلة هذا المسار.

وعقدت اليوم السبت في السفارة العمانية في روما، الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد الأمريكي برئاسة ممثل الرئيس الاميركي الخاص للشرق الاوسط ستيف ويتكوف.

وفي هذه الجولة من المحادثات، حدد كبار المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين الإطار العام للمفاوضات وتبادلوا وجهات النظر حول بعض القضايا المهمة في مجال تخفيف العقوبات والقضية النووية.

واتفق الجانبان على مواصلة الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة السبت المقبل في مسقط.

ونظراً لأن القرارات المتعلقة بقضيتي "الرفع الفعال للعقوبات" و"بناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني" تتطلب مناقشة وفحصاً أكثر تفصيلاً على مستوى الخبراء، فقد تقرر أن تعقد الوفود الفنية الإيرانية والأميركية اجتماعاً في مسقط يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بتيسير من وزارة الخارجية العمانية.

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