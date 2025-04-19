بقائي يشيد بسلطنة عمان وإيطاليا لاستضافتهما المفاوضات غير المباشرة مع اميركا

وكتب بقائي في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء السبت: "نغادر روما ممتنين لسلطنة عمان وإيطاليا لاستضافتهما المشتركة لهذه الجولة المهمة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف: "في حين يواجه العالم تحديات وتهديدات غير مسبوقة لسيادة القانون والقيم الإنسانية المشتركة، فإننا نواصل التزامنا بالحوار والدبلوماسية كأداة وطريقة فريدة لحل القضايا".

وعقدت اليوم السبت في السفارة العمانية في روما، الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد الأمريكي برئاسة ممثل الرئيس الاميركي الخاص للشرق الاوسط ستيف ويتكوف.

وفي هذه الجولة من المحادثات، حدد كبار المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين الإطار العام للمفاوضات وتبادلوا وجهات النظر حول بعض القضايا المهمة في مجال تخفيف العقوبات والقضية النووية.

واتفق الجانبان على مواصلة الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة السبت المقبل في مسقط.

ونظراً لأن القرارات المتعلقة بقضيتي "الرفع الفعال للعقوبات" و"بناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني" تتطلب مناقشة وفحصاً أكثر تفصيلاً على مستوى الخبراء، فقد تقرر أن تعقد الوفود الفنية الإيرانية والأميركية اجتماعاً في مسقط يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بتيسير من وزارة الخارجية العمانية.

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