القسام تنفذ كمينا مركبا بقوة صهيونية شرق غزة

واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان الكتائب قالت في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابة “ميركفاه 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقتل ضابط وجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون، يوم السبت، في هجوم نفذته المقاومة الفلسطينية شرقي مدينة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ضابطًا إسرائيلي قُتل وأصيب 4 آخرين، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق مدينة غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة، قبل أن يعلن عن مقتل جندي.

وأفاد موقع “حدشوت حموت” العبري بتعرض دبابة إسرائيلية للتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه.

وذكر الموقع أن إصابة أحد الجنود خطيرة، وأن مروحيات إسرائيلية أجلت المصابين من الجيش إلى مشافي في الداخل الفلسطيني المحتل.

ونشرت منتديات ووسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لطائرات مروحية إسرائيلية تنقل مصابين من جيش الاحتلال إلى المستشفيات. مؤكدة “وقوع حدث أمني صعب في غزة”.

ونوهت وسائل إعلام الاحتلال أن مروحيات الاحتلال العسكرية تعمل على نقل الإصابات، بينها إصابات وصفت بالحرجة في صفوف قوات الجيش.

انتهى ** 2342