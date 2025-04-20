مقاومون يطلقون النار تجاه مركبات المستوطنين قرب مستوطنة “أريئيل” شمال سلفيت

وذكر المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبتين للمستوطنين قرب المستوطنة، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب بسلام.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، إلى مكان عملية إطلاق النار، ونشرت حواجز عسكرية بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وسجلت 1 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطيني إلى أنه خلال الفترة ما بين 11-4-2025 حتى 17-4-2025، رصد عملية دهس، و5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، و5 عمليات تفجير عبوات ناسفة.

ولفت إلى أن أعمال المقاومة تضمنت، صد 8 اعتداءات من قبل المستوطنين في أنحاء متفرقة بالضفة، وتضرر 4 مركبات للمستوطنين.

وذكر أن أعمال المقاومة الشعبية شملت اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإلقاء حجارة، تركزت في 68 نقطة متفرقة بالضفة.

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