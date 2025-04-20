آلاف المستوطنين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية (خاصة) إن آلاف المستوطنين يتظاهرون في ساحة الأسرى وسط تل أبيب، للمطالبة بإعادة المحتجزين حتى ولو على حساب وقف الحرب على غزة. كما شارك مئات من أقارب المحتجزين في التظاهرة، بحسب المصدر نفسه.

وحث منتدى عائلات المحتجزين المستوطنين، رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو،امس السبت، على التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين من غزة، حتى وإن كان ذلك يعني إنهاء الحرب.

وقال منتدى عائلات المحتجزين في بيان: "ليس لدى نتنياهو خطة. سمعنا حديثاً لا نهاية له عما يجب ألا يُفعل. نود أن نسمع من رئيس وزرائنا ما الذي يجب أن يُفعل".

وأضاف: "هناك حل واحد واضح، قابل للتحقيق، ومطلوب تحقيقه الآن: التوصل إلى صفقة تعيد الجميع إلى الوطن – حتى وإن كان ذلك يعني وقف القتال".

وكان نتنياهو قد جدد، تأكيده استمرار العدوان على قطاع غزة، رافضاً مطالب حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار، ومشدداً على أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها الكاملة، وفي مقدمتها "القضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان أن لا يشكل القطاع تهديداً لأمن الكيان".

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي: إن "المرحلة الحالية من المعركة حاسمة، والمطلوب فيها طول النفس"، معتبراً أن الاستسلام لما وصفه بـ"إملاءات حماس" يعني تعريض أمن إسرائيل للخطر، مضيفاً: "إذا استسلمنا الآن، فسنفقد كل الإنجازات التي حققناها".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، في وقت سابق السبت، انتشال جثمان أحد عناصرها المكلفين تأمين الأسير الأميركي–الصهيوني عيدان ألكسندر، مشيرة إلى أن مصير الأخير لا يزال مجهولاً منذ أيام بعد قصف إسرائيلي استهدف موقعهم.

في اليوم الـ34 من استئناف العدوان على غزة، أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع إلى 56 منذ فجر أمس السبت.

وواصل الاحتلال غاراته مخلفا شهداء وجرحى، لا سيما استهدافه خيمة تؤوي نازحين في المواصي غربي خان يونس، إلى جانب نسفه مباني سكنية شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك بينما تبدو الحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو مصممة على المضي قدما في حربها على غزة رغم تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الخارج وحتى في الداخل الإسرائيلي. ويطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لاستعادة الأسرى المحتجزين لديها.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحاماتها لمدن وبلدات عدة، من بينها نابلس والخليل، في ظل استمرار عدوانها على مخيمي طولكرم وجنين.

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