ممثل قائد الثورة الاسلامية:تبرعات نقدية ستُقدم من الحجاج الايرانيين لدعم أهل غزة

وفي حوار خاص لإرنا، اشار ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والزيارة حجة الإسلام السيد "عبد الفتاح نواب" الى انه في كل عام يتم اختيار شعار للحج وهو بمثابة دليل للحجاج.

واوضح بأن شعار الحج لهذا العام، الذي يأتي تحت عنوان "الحج؛ سلوك قرآني، وتلاقي إسلامي، ونصرة لفلسطين المضطهدة"، يشير الى موضوع السلوك القرآني الذي يرتكز على القرآن الكريم في البرامج الأخلاقية والسلوكية للحجاج.

واضاف حجة الاسلام نواب: يعد التقارب والوحدة الإسلامية، وكذلك دعم فلسطين المظلومة، من شعارات هذا العام، وقد تمت مناقشتها في القوافل، ويعمل القائمون عليها على أن يقوم حجاج البيت المقدس، امتنانا لنجاحهم في أداء مناسك الحج، بالتبرع بالأموال لأهل غزة وفلسطين المظلومين.

وفي هذا السياق، اشار الى ان هذه التبرعات و المساعدات ستقدم في إطار حملة "إيران المتعاطفة"، وهي عبارة عن نشاط يقوم به الحجاج لمساعدة أهل فلسطين وغزة.

وفيما يتعلق بإمكانية نقل لحوم اضاحي عيد الاضحى المبارك إلى داخل البلاد، قال ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والزيارة: "حتى الآن تم عقد لقاءات مع مسؤولين من وزارة الزراعة لبحث هذا الموضوع واتخاذ التدابير المناسبة والممكنة".

واوضح انه يجب نقل لحوم الأضاحي من المملكة العربية السعودية إلى الخليج الفارسي في شاحنات مبردة ومن هناك نقلها إلى إيران، بحيث يتطلب الامر وجود عدد كبير من الشاحنات المبردة لتتمكن من نقل اللحوم بسرعة من ساحل الخليج الفارسي إلى داخل البلاد.

وفيما يتعلق بشراء الحجاج الإيرانيين للهدايا التذكارية من السعودية، قال حجة الاسلام نواب: "يفضل شراء الهدايا التذكارية محليا من قبل حجاج بيت الله الحرام، نظرا لارتفاع أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وبطبيعة الحال، هناك أسباب أخرى لذلك. على سبيل المثال، إذا اشتروا سلعاً إلكترونية في السعودية وأحضروها إلى إيران وتعطلت، فلن يتمكنوا من استبدالها، ولكن بشرائها من إيران، يمكنهم استخدام الضمان على تلك السلع.

انتهى**ر.م