3 شهداء و7 جرحى في الغارات الأميركية على اليمن

وأفاد مراسل المیادین بأن طيران العدوان استهدف بخمس غارات حديقة 21 سبتمبر وشن 4 غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين وغارة على حي النهضة وغارة على مقبرة ماجل الدمة بمديرية الصافية في أمانة العاصمة صنعاء.

واضاف: شن طيران العدوان الأميركي سلسلة من الغارات على صنعاء والحديدة ومأرب.

وتابع: شن الطيران الأميركي 3 غارات على مديرية بني حشيش وغارتين على منطقة ضروان وغارتين على مديرية الحصن بخولان وغارتين على الحيمة وبني مطر.

وأيضاً، استهدف العدوان الأميركي بغارة مديرية صرواح في مأرب وبـ3 غارات جزيرة كمران، في الحديدة وبـ13 غارة أخرى ميناء ومطار الحديدة الدولي.

ويتواصل العدوان الأميركي على اليمن، منذ استئناف العمليات اليمنية، إسناداً ودعماً للشعب الفلسطيني بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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